В Вашингтоне опасаются, что россияне захватят боевые машины.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена смягчилась после нескольких месяцев просьб Украины и согласилась направить танки Abrams. Боевые машины не будут участвовать в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Это связано с тем, что с танков убирают все секретных технологий, которые могут попасть в руки российских сил. По словам официальных лиц США и военных экспертов, это необходимая мера предосторожности на случай, если россияне захватят одну из машин и будут использовать ее для разведки.

"Это может дать или не дать России возможность провести испытания и найти уязвимые места", - цитирует эксперта по российским военным из RAND Corp. Колина Смита издание USA Today.

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Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным правительствам "урезанные версии" своих танков. Пентагон резервирует свои высшие возможности для войск США. По словам официальных лиц и экспертов, проблема с отправкой танков Abrams в Украину связана с вероятностью того, что один из них может попасть в руки россиян на поле боя.

Танки Abrams мощные, быстрые и хорошо бронированные, весят около 70 тонн. Боевые машины разработали во время холодной войны, и первые танки были поставлены в армию в 1980 году. Впервые они участвовали в боевых действиях в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.

Для этой войны танки окрашены в зеленый цвет, отличающийся от коричневого цвета пустыни, знакомого после десятилетий боев на Ближнем Востоке.

На этот раз большое беспокойство вызывает защита брони на более продвинутой версии танков и то, как ее можно пробить, сказал Смит. В отличие от беспилотника Reaper, который российские пилоты сбили в прошлом месяце над Черным морем, где он развалился и затонул на большой глубине, поврежденный танк можно восстановить практически целым.

По словам двух американских чиновников, которые не уполномочены публично говорить об этом, низкотехнологичные танки, которые получат украинцы, не будут иметь чувствительных компонентов, которые могли бы использовать русские. Оба танка имеют одинаковую мощную 120-мм пушку, но более совершенный M1A2 имеет улучшения, в том числе системы наведения.

В январе Пентагон объявил о планах поставить Украине 31 танк Abrams M1A2 после нескольких месяцев просьб украинцев. Они хотят, чтобы современная бронетехника отвоевала территорию, которую Россия захватила с момента начала вторжения в феврале 2022 года. Ожидается, что украинское наступление начнется в течение нескольких недель.

В марте Пентагон объявил о планах ускорить развертывание, поставив менее сложную версию танка M1A1, заявив, что эти машины могут быть отремонтированы быстрее. Танки и бронетехника, необходимые для эвакуации поврежденных с поля боя, должны быть готовы к боевым действиям в Украине к осени.

Тем временем бои на востоке Украины, куда будут переброшены танки, были кровавыми и жестокими. По данным Белого дома, с декабря в боях там погибло 20 тысяч российских солдат и еще 80 тысяч получили ранения. У россиян также уничтожены или захвачены тысячи танков и бронетранспортеров.

Некоторые военные чиновники говорят, что необходимая модернизация не задерживает развертывание. Даже если бы танки были готовы сегодня, украинцы не были бы готовы использовать их в бою, заявил представитель сухопутных войск США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл. Войскам требуется около 10 недель обучения, которое должно начаться в конце этого месяца в Германии.

На самом деле, танки M1A1 находятся на пути в Украину, сказал О'Доннелл. На переоборудование крупной системы вооружения, такой как танк, могут уйти годы. Украинские военные будут тренироваться на танках, подобных тем, которые переоборудуют для них в США.

"Мы действуем как можно быстрее", — сказал О'Доннелл.

Сенатор Том Коттон высмеял данное Пентагоном определение быстрого развертывания. Во время слушаний в Комитете по вооруженным силам 27 апреля Коттон, штат Арканзас, упрекнул администрацию Байдена в том, что она медлит с поставками Украине оружия, в том числе танков.

"Я думаю, что мы могли бы поставить их быстрее, чем за восемь или девять месяцев, если бы была политическая воля", — сказал Коттон.

Тем не менее, некоторые военные предупреждают, что танки — это не все, что нужно Украине для победы над Россией. Танки Abrams дадут Украине преимущество, но не решающее, заявил в прошлом месяце председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли на встрече союзников Украины в Германии.

"В этом случае нет серебряной пули, — сказала Майли. — Но я думаю, что танк M1, когда он будет доставлен и достигнет своей боеспособности, будет очень эффективен на поле боя".

Танки Abrams для Украины - что известно

Президент США Джо Байден в январе 2023 года заявил, что Украине передадут 31 танк Abrams.

21 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские военные начнут обучение на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц.

В свою очередьь глава минобороны Алексей Резников отметил, что Abrams не успеют принять участие в контрнаступлении ВСУ.

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