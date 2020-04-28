В России готовят модернизацию Су-57

Россия позиционирует Су-57 как конкурента американского истребителя F-35.

В РФ хотят провести модернизацию своего самого современного истребителя - Су-57, заменив все гидравлические системы электромеханическими.

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Как сообщают «Известия», ссылаясь на источники в ВПК России, первый полет прототипа модернизированного Су-57 должен состояться в середине 2022 года.

Ожидается, что это понизит радиолокационную видимость машины, увеличит ее маневренность и упростит техническое обслуживание, а также сделает самолет более живучим.

Отмечается, что подобные работы сейчас ведутся в авиации США и Западной Европы. Наибольший прогресс в этом направлении достигнут в американском истребителе F-35, который обладает смешанной электрогидравлической системой.

Су-57 впервые поднялся в небо в 2010 году и пока не принят на вооружение. Россия позиционирует его как прямого конкурента американского истребителя пятого поколения F-35.