В Одесской области начнется очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет "Нептун"

Стрельбы планируют завершить до 30 мая.

В Одесской области сегодня начнется очередной этап испытаний отечественного комплекса крылатых ракет «Нептун».

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Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром». «Сегодня на полигоне «Алиби» начнется очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет РК-360МЦ «Нептун» от ГККБ «Луч»! Стрельбы планируют завершить до 30 мая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущие стрельбы в условиях реальных радиопомех и с привлечением авиации прошли месяц назад.

Ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей класса "крейсер", "эсминец", "фрегат", "корвет", десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжающая машина и транспортная машина.

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