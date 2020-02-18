Ракетные комплексы "Нептун" и "Вильха-М" не будут профинансированы по линии Гособоронзаказа – военный эксперт

По словам военного эксперта, финансирование ракетного комплекса типа "Нептун" под госгарантии усложнит выполнение этого проекта.

Ракетные комплексы "Нептун" и "Вильха-М" не будут профинансированы по линии Государственного оборонного заказа-2020.

Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт Сергей Згурец.

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Эксперт ссылается на пост журналиста Юрия Бутусова, который сообщил, что проект Государственного оборонного заказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины.

«Добавлю от себя - ошибка Минобороны состоит в том, что, по непонятной мне причине, финансирование "Нептуна" и "Вильхи-М" решено реализовать не по линии ГОЗа, а по линии государственных гарантий. Хотя обычно под госгарантии финансировались закупка серийных изделий. Как те же БТР-4, "Стугна" или "Корсар"», - отметил Згурец.

По его данным, финансирование ракетного комплекса типа "Нептун" под госгарантии усложнит выполнение этого проекта, так как там совсем другая процедура выделения, освоения средств и отчетности.

«Гораздо рациональней было бы под госгарантии выделить средства на подготовку производства для серийного производства комплексов "Нептун" и "Вильха". Это было бы правильно. Так как ускорило бы появление "Нептунов" в нашей армии», - отметил военный эксперт.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины планирует закупать в бюро "Луч" новейшие ракетные системы "Нептун".