Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина должна уменьшать взаимодействие с Беларусью в военно-технической сфере.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Глава МИД заявил, что не понимает, почему для украинской армии закупали белорусские грузовики МАЗ, а не украинские КрАЗы.
"Очень важный аспект - это военно-техническое сотрудничество. Это самое чувствительное. Я тоже не понимаю, почему МАЗы, а не КрАЗы... Но безусловно, мы должны доверять национальному производителю и имеем четко сужать пространство для взаимодействия в военно-технической сфере, потому что мы не знаем, что будет с белорусской стороны под контролем россиян закладываться в технику, которая будет поставляться к нам", - заявил Кулеба.
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Министр сказал, что Украина уже уделяет внимание этому принципиальному моменту.
Отдельно глава МИД отметил, что не понимает, почему городские головы в Украине тоже закупают белорусские и автобусы.
"Я как гражданин Украины, не как министр, не понимаю, почему наши мэры покупают белорусские троллейбусы, автобусы, а не покупают аналогичную украинскую продукцию, которая нормального качества", - заявил Кулеба.
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