Министерство иностранных дел Украины отмечает, что деструктивная политика белорусских властей создает проблемы в отношениях Украины и Беларуси, и поэтому посольству Беларуси надо апеллировать к властям своей страны, а не к Киеву.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на ноту протеста Беларуси и объяснили причину закрытия авиационного сообщения с этой страной.

Как отметил в комментарии УНИАН пресс-секретарь МИД Олег Николенко, "не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, совершает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России".

"Закрытие авиасообщение с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом. Его цель гарантирование безопасности и защиты украинских граждан", - подчеркнул Николенко.

Читайте такжеВ СНБО назвали Лукашенко ответственным за спецоперацию по задержанию Протасевича в аэропорту

Спикер добавил, что по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения. Также он обратил внимание, что самолеты европейских авиакомпаний начали облетать белорусское авиационное пространство.

"Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - подчеркнул Николенко.

Что этому предшествовало

Ранее посольство Республики Беларусь направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения.

"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращения авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным событием, которое не имеет отношения к Украине", - сообщается на сайте посольства.

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко