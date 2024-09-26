Кремль хочет вызвать новую волну паники среди политиков на Западе.

Правитель РФ Владимир Путин усилил свои угрозы по применению ядерного оружия. Американские аналитики успокоили, что эти заявления являются попыткой сдержать страны Запада.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире, а лишь пытается усилить контроль над принятием решения на Западе и не допустить разрешения дальнобойных ударов по РФ оружием союзников.

По мнению аналитиков, Путин, вероятно, хочет вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники среди политиков на Западе в особо критический момент политических дискуссий.

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В ISW напомнили, что чиновники Кремля регулярно прибегают к плохо завуалированным угрозам ядерного противостояния во время ключевых моментов политических дебатов на Западе по усилению помощи Украине. Эта тактика применяется и теперь, когда обсуждаются удары дальнобойным западным оружием по российским военным объектам. Целью является вызвать страх у тех, кто принимает решения.

"В ISW считают, что российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию сдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще", - убеждены эксперты.

Ядерные угрозы РФ

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, через запуск беспилотников.

В СНБО заявили, что ядерный шантаж Путина - это страх перед украинским оружием, которое лишает РФ стратегических складов вооружений, наносит ущерб возможностям продолжать террор.

Как пишут в Financial Times, Россия раздражает не только Китай, но и неядерные страны Глобального Юга.

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