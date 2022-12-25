Иранские дроны для россиян выгодно применить и днем.

Россияне больше применяют крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования в дневное время, а иранские дроны больше ночью, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Хотя иногда и совмещают тоже днем. Ночью им выгоднее запускать (дроны-УНИАН), потому что радиолокационно они видимы, но визуально к ним привязки нет, и их сбивать стрелковыми средствами – это пулеметами и зенитными пушками фактически уже невозможно. Поэтому собственно такое отличие. Дроны это примерно с одиннадцати-двенадцати ночи, а ракеты более в дневное время", - сказал Игнат.

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Иранские дроны на войне против Украины

Российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

По данным разведок западных партнеров, Тегеран вскоре может также передать Москве свои баллистические ракеты.

19 декабря российские оккупанты нанесли удары по Киеву дронами-камикадзе Shahed. Враг выпустил по столице 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить. В тот же день стало известно, что Россия получила от Ирана еще одну партию БПЛА.

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