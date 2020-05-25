В Совете Европы предупреждают об угрозе биооружия после пандемии коронавируса

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу.

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия.

Об этом предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом, передает DW.

Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, говорится в заключении экспертов.

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Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения.

Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

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