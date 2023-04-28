Она оставляет в Черном море три ракетоносителя.

В Черном море остаются три российских ракетоносителя.

Об этом сообщается на странице пресс-центра Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook. Как отмечается, по состоянию на 10:00, в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 российских кораблей, среди которых три - носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - 24 ракеты.

В Азовском и Средиземном морях обстановка без изменений – соответственно, в первом находится один корабль, во втором – четыре, в том числе носитель "калибров" (общий залп - до 16 ракет).

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Как сообщал УНИАН, утром 27 июня в Черном море на боевом дежурстве находились семь кораблей РФ, среди которых три - носители крылатых ракет "Калибр".

Обстрел Украины 28 апреля

Напомним, что в ночь на пятницу Россия в очередной раз обстреляла территорию Украины ракетами. Атаку вели с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Военные сообщили, что противовоздушная оборона ликвидировала 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555 и два дрона. Российское Минобороны обнародовало картинку с подписью "Точно в цель!" после удара.

Известно, что захватчики ударили по многоэтажке в Умани. Людей продолжают искать под завалами, сейчас известно уже о 15 погибших и 18 пострадавших.

В Днепре российская ракета разрушила дом, погибли мать и ребенок, также есть раненые. А в Киевской области обломки ракеты попали в многоэтажный дом, пострадала девочка.

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