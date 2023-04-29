Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы дома, который разрушила российская ракета 28 апреля, но ситуацию осложняет ветер.

В Умани вспыхнул пожар в разрушенной российской ракетой многоэтажке, по которой в пятницу, 28 апреля, во время массированного обстрела Украины ударили оккупанты.

По состоянию на утро 29 апреля спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы дома, однако поиски людей и ликвидацию последствий удара осложняют погодные условия. Из-за сильного ветра огонь снова раздуло. Верх дома сильно дымит.

По информации ГСЧС, от российского теракта по состоянию на 6:00 в Умани погибли 23 украинца (среди них 4 ребенка). Еще 18 человек травмированы.

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Удар РФ по городу Умань - главные факты

Напомним, что в пятницу, 28 апреля, из-за массированного ракетного удара армии РФ по Украине самым "трагическим" городом оказалась Умань (Черкасская область). Там фиксируется наибольшее количество жертв от ракетного удара, врагу удалось разрушить боеголовкой жилой многоквартирный дом. Всего по Украине с каспийской акватории запустили 23 крылатые ракеты.

Спасатели ГСЧС ведут поисково-спасательные работы в Умани более суток. Вчера в 19:15 спасатели обнаружили еще одно тело ребенка - всего погибло 23 человека. Пока что эта статистика не меняется.

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