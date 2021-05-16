На данный момент программа визита пока не известна.

Британский патрульный корабль прибрежной зоны Trent P224 вошел в Черное море.

Об этом сообщает "Думская".

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Как сообщается, программа визита пока не известна.

HMS Trent — один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина 90 метров, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж 60 моряков.

Как сообщается, вооружение корабля состоит из 30-мм артустановки DS30M Mк2 и пары 7,62 мм пулеметов Mk48. Вертолетная площадка может принять вертолет типа «Мерлин».

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Автор: Екатерина Лиманская