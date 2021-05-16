Британский патрульный корабль прибрежной зоны Trent P224 вошел в Черное море.
Об этом сообщает "Думская".
Читайте такжеВоенные-реактивщики подогнали "Ураганы" к границе с Крымом: фото и видео масштабных учений
Как сообщается, программа визита пока не известна.
HMS Trent — один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина 90 метров, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж 60 моряков.
Как сообщается, вооружение корабля состоит из 30-мм артустановки DS30M Mк2 и пары 7,62 мм пулеметов Mk48. Вертолетная площадка может принять вертолет типа «Мерлин».
Вас также могут заинтересовать новости:
- Российский военный корабль заметили у одесского побережья
- В Украине планируют создать дивизионы ракетных комплексов "Нептун", оснащенных крылатыми ракетами
- США собираются "похоронить" истребители F-22 Raptor: чем заменят
- ВСУ приняли на вооружение новый разведывательный дрон
- Прокуратура требует миллионного штрафа для фирмы за просрочку ремонта корабля ВМС
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram