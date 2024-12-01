"Ослепляющая" камуфляжная раскраска кораблей затрудняет вычисление скорости и направления движения корабля.

Украинский флот использует тактику "ослепляющей" камуфляжной раскраски времен Первой мировой войны, чтобы сбить с толку своего противника.

Как пишет Business Insider, на фото кораблей с новой окраской, опубликованных ВМС Украины на этой неделе, были как минимум один малый бронированный артиллерийский катер и патрульный корабль островного класса. По словам представителей ВМС Украины, катера участвовали в демонстрации для военно-морских экспертов из Дании.

"На фотографиях катера имеют характерные зазубренные узоры различных оттенков серого, что, вероятно, является дизайнерским решением, призванным сбить с толку вражеских наблюдателей. Идея заключается в том, что различные формы обманывают глаз, затрудняя вычисление скорости и направления движения корабля", - пишет BI.

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Издание отмечает, что пока непонятно, насколько это действительно даст преимущество украинским катерам в современной войне.

По словам эксперта по морским силам из британского Королевского института объединенных служб Сидхарта Каушала, эта тактика может быть полезной против оптических сенсоров - например, на беспилотниках - "но будет менее эффективна против угроз с радиолокационным наведением".

Ослепительный камуфляж впервые появился в Первую мировую войну как средство запутать вражеские подводные лодки и уменьшить их способность эффективно наводить торпеды.

Ситуация в Черном море

Ранее УНИАН сообщал, что часть Черного моря после ухода ЧФ РФ из Крыма превратилась в "серую зону". Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, акватория стала "серой зоной" из-за постоянной активности вражеской авиации.

Капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко рассказал, что российский флот в Азово-Черноморском регионе находится в пассивном режиме. Однако его боевой потенциал сохраняется.

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