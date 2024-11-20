Первое применение морских дронов против российских кораблей, когда был поврежден флагман Черноморского флота РФ фрегат "Адмирал Макаров", можно считать историческим днем войны на море, заявил командующий Военно-морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.
По его словам, первая такая операция состоялась 29 октября 2022 года. Она была совместной - ВМС и СБУ с применением надводных дронов, во время которой удалось поразить несколько кораблей противника. В частности флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", морской тральщик "Иван Голубец", сторожевой корабль "Ладный".
"Это, пожалуй, исторический день войны на море, когда применялись морские дроны-камикадзе", - подчеркнул Неижпапа.
Он добавил, что в тот день украинским дронам удалось пройти в Севастопольскую бухту и дальнейшие операции также оказались успешными, что привело к отходу значительной части ЧФ из Крыма.
"Мы пробрались в Севастопольскую бухту... После этого был Крымский мост и так далее. Это была совместная работа с СБУ, в частности, совместные операции по повреждению некоторых кораблей противника... В комплексе с ударами береговых ракетных войск и авиации нам удалось освободить северо-западную часть Черного моря и заставить противника покинуть Севастополь", - отмечает вице-адмирал.
Он также рассказал, что по решению Главнокомандующего ВСУ в составе ВМС создано специальное подразделение морских безэкипажных систем, которое сейчас быстро развивается.
Ситуация в Черном море
Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что уничтожение Крымского моста остается в стратегическом плане Сил обороны, несмотря на усиленную оборону РФ. По его словам, командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа отмечал, что любой военный корабль под флагом Российской Федерации остается легитимной целью. Что касается в целом инфраструктуры в Крыму и тому подобное. Мост важен для России, поскольку играет ключевую роль в поставках военной техники и поддержке транспортных маршрутов оккупантов, связывая материковую часть РФ с временно оккупированными территориями.