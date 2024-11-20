В тот день был поврежден флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров".

Первое применение морских дронов против российских кораблей, когда был поврежден флагман Черноморского флота РФ фрегат "Адмирал Макаров", можно считать историческим днем войны на море, заявил командующий Военно-морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, первая такая операция состоялась 29 октября 2022 года. Она была совместной - ВМС и СБУ с применением надводных дронов, во время которой удалось поразить несколько кораблей противника. В частности флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", морской тральщик "Иван Голубец", сторожевой корабль "Ладный".

"Это, пожалуй, исторический день войны на море, когда применялись морские дроны-камикадзе", - подчеркнул Неижпапа.

Видео дня

Он добавил, что в тот день украинским дронам удалось пройти в Севастопольскую бухту и дальнейшие операции также оказались успешными, что привело к отходу значительной части ЧФ из Крыма.

"Мы пробрались в Севастопольскую бухту... После этого был Крымский мост и так далее. Это была совместная работа с СБУ, в частности, совместные операции по повреждению некоторых кораблей противника... В комплексе с ударами береговых ракетных войск и авиации нам удалось освободить северо-западную часть Черного моря и заставить противника покинуть Севастополь", - отмечает вице-адмирал.

Он также рассказал, что по решению Главнокомандующего ВСУ в составе ВМС создано специальное подразделение морских безэкипажных систем, которое сейчас быстро развивается.

Ситуация в Черном море

Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что уничтожение Крымского моста остается в стратегическом плане Сил обороны, несмотря на усиленную оборону РФ. По его словам, командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа отмечал, что любой военный корабль под флагом Российской Федерации остается легитимной целью. Что касается в целом инфраструктуры в Крыму и тому подобное. Мост важен для России, поскольку играет ключевую роль в поставках военной техники и поддержке транспортных маршрутов оккупантов, связывая материковую часть РФ с временно оккупированными территориями.

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