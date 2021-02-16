Речь идет о противодействии агрессивным действиям России.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявляет, что Украина хочет активизировать сотрудничество с Японией в военной сфере и сфере безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на форуме "Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества", организованном Центром "Новая Европа".

"Масштабы финансовой помощи, предоставленной правительством Японии со времен провозглашения независимости впечатляют. На сегодняшний день это более 3 млрд долларов США. Но хотел бы отметить, что Украина хотела бы рассматривать себя не только реципиентом помощи. Мы имеем что предложить нашим японским партнерам, и прежде всего мы хотели бы быть стабильным партнером в сфере безопасности, в сфере противодействия новым угрозам, которые возникли на сегодняшний день перед человечеством, это и пандемия COVID, это и глобальное потепление, это и противодействие агрессивным действиям отдельных игроков на международной арене. Я имею в виду прежде всего Российскую Федерацию, но не хотел бы ограничиваться только ею", - заявил Енин.

Таким образом, он сказал, что Украина хочет "наполнить более глубоким практическим содержанием сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности".

Так, на одной из последних встреч с послом Японии в Украине Такаши Кураи обсуждался вопрос активизации консультаций по линии министерств обороны. "Мы также говорили о чрезвычайно больших перспективах сотрудничества и взаимовыгодном обмене опытом по вопросам противодействия кибернетическим угрозам, и я очень счастлив в том, что все эти вещи находят искренний отклик в сердцах японского правительства", - добавил Енин.

Также дипломат выразил уверенность в возможности сочетания различных потенциалов Украины и Японии, и в частности, с японской стороны научного, технологического и финансового потенциала, а также с украинской - благоприятное географическое положение (близость к Евросоюзу) и природные ресурсы.

Енин поблагодарил японское правительство за неизменную поддержку Украины на международной арене, поддержку санкционных режимов, предоставление помощи в вопросам реформ.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко