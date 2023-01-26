Стоимость производителя танков оценивается примерно в 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США), что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году

Решение Германии отправить в Украину тяжелые танки Leopard, подняло акции ведущей оборонной компании Германии Rheinmetall до рекордного уровня.

Как сообщает Голос Америки, исполнительный директор Rheinmetall улучшил среднесрочный прогноз продаж группы на фоне ожиданий поступлений.

Как говорится в материале, стоимость производителя танков оценивается примерно в 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США), что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, и может сделать его "голубой фишкой" немецкого индекса DAX.

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Rheinmetall:

Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72 % выручки) компания в 2021 году занимала 29-е место в мире.

Leopard для Украины:

24 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин позволил реэкспорт тяжелой брони.

По словам министра обороны ФРН, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.

Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.

Глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев заявил, что по всей Европе имеется более тысячи танков Leopard. 10-15% от своих запасов без потерь для собственной обороноспособности каждая страна сможет передать Украине.

25 января 2023 года в СМИ появилась информация о том, что после передачи Украине первых танков Leopard западные страны могут начать расконсервировать другие модификации этих танков, чтобы продолжить их передачу Вооруженным силам Украины.

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