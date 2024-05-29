Ряд европейских стран заявили, что не имеют возражений против того, чтобы Киев обстреливал западными ракетами российские войска.

Запрет на использование Украиной американского оружия для ударов по военным объектам в России останется, что усилит разногласия между западными союзниками относительно войны. Об этом говорится в материале The Times.

Издание напоминает, что ряд европейских стран, включая Британию, Францию и Германию, заявили, что не имеют возражений против того, чтобы Киев обстреливал западными ракетами российские войска до того, как они перейдут в Украину, или по складам оружия в глубине российской территории. При этом Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, недавно призвал страны-члены отменить ограничения на использование их оружия в России - "комментарий, который многие считали направленным против администрации президента Байдена".

"Вашингтон, который предоставил основную часть огневой мощи Киеву, не хотел одобрить использование своих ракет за пределами международно признанных границ Украины из-за опасений, что НАТО может быть втянуто в прямой конфликт с Россией, крупнейшей ядерной сверхдержавой мира. Однако это позволило Украине использовать свои мощные баллистические ракеты наземного базирования ATACMS, чтобы поразить военные объекты в Крыму ... и другие объекты на поле боя в охваченной войной Украине", - говорится в материале. Видео дня

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, на данный момент "в нашей политике нет никаких изменений".

"Мы не поощряем и не разрешаем использование оружия, поставляемого США, для нанесения ударов внутри России", - сказал Кирби.

В то же время СМИ сообщает, что Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, заявил, что 27 стран блока не смогли определиться относительно общей политики в отношении использования западного оружия в России. А премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что оружие, которое Рим поставляет Киеву, предназначено только для использования против российских сил в Украине.

Кремль быстро подчеркнул разрыв между американской и европейской политикой.

"Мы видим, что в западном лагере нет консенсуса по этому вопросу", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь правителя РФ Путина.

Издание указывает, что замечания Кирби, похоже, не исключают изменения позиции Вашингтона. Так, Энтони Блинкен, госсекретарь США, лоббировал в Белом доме пересмотр запрета после визита в Украину в этом месяце.

Удары Украины по территории РФ западным оружием - последние новости

На днях президент Франции Эммануэль Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ. Он, в частности, отметил, что Киеву должно быть разрешено нейтрализовать военные объекты, из которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, из которых была атакована Украина.

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