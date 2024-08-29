Чешский президент отметил, что если бы Россия не вторглась в Украину, украинским военным не приходилось бы атаковать цели, расположенные на территории РФ.

Украина должна самостоятельно решать, как использовать поставленное Западом оружие. Это касается, в том числе, истребителей F-16, заявил президент Чехии Петр Павел.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", – приводит его слова Novinky.

Чешский президент отметил, что если бы Россия изначально не вторглась в Украину, украинским военным не приходилось бы атаковать цели, расположенные на территории РФ.

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"Главная карта в руках у президента Путина. Он может положить конец войне в одночасье", – подчеркнул Петр Павел.

Использование западного оружия для атак по территории РФ

Как известно, Украина работает над получением разрешения западных стран на использование предоставленного дальнобойного оружия для ударов по законным целям на территории РФ.

Издание The Telegraph пишет, что пока президент США Джо Байден остается у власти, такое разрешение вряд ли будет. В материале отмечается, что европейские партнеры Украины не торопятся убеждать США снять свои предостережения.

Тем временем Foreign Affairs пришло к выводу, что удары дальнобойным оружием по РФ не изменят баланс войны. Автор материала утверждает, что Украине потребуется гораздо больше, чем скромные улучшения в ударном потенциале, чтобы преодолеть российскую оборону.

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