При этом европейские партнеры Украины не торопятся убеждать США снять свои предостережения.

Несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, новое правительство Великобритании на практике менее решительно в этом вопросе, чем его предшественник. Об этом пишет британская The Telegraph.

Как отмечает издание, с момента вступления в должность правительство Кира Стармера сделало все возможное, чтобы создать впечатление, будто поддержка Украины останется на том же уровне, что и была. Однако последние заявления президента Украины с нескрываемым упреком в адрес Лондона свидетельствуют, что Киев встревожен пассивностью британского правительства.

В частности, Зеленский разочарован тем, что премьер-министр Британии не дал добро Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по военным объектам в глубине российской территории. Этот вопрос стал особенно острым в контексте продолжающейся операции ВСУ в Курской области.

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"Беспокойство по поводу провоцирования более широкого конфликта между Россией и Западом является вечной чертой с точки зрения готовности многих западных лидеров предоставить Украине оружие, необходимое для достижения победы. Особенно это касается Вашингтона, где одержимость администрации Байдена не провоцировать Путина на дальнейшие акты агрессии в Европе в значительной степени препятствует поддержке Западом украинского дела", - пишет The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что на словах Соединенное Королевство якобы готово предоставить украинским военным разрешение на свободное применение ракет Storm Shadow. Но проблема заключается в том, что их использование будет проводиться вместе с военными системами США, то есть американцы будут иметь последнее слово относительно того, можно ли их использовать против целей в России.

"И пока администрация Байдена остается у власти, разрешение на такие удары вряд ли будет", - отмечает издание.

Сам Кир Стармер уклоняется от прямого ответа на то, действительно ли именно Вашингтон ограничивает использование Storm Shadow. Однако, по мнению автора статьи, если бы Стармер действительно хотел предоставить Украине свободу в использовании Storm Shadow, его правительство лоббировало бы этот вопрос в Вашингтоне.

Зато складывается впечатление, что при новом британском премьере "эффективное руководство украинским вопросом больше не является одним из основных приоритетов нашего правительства", отмечает The Telegraph.

Украина недовольна пассивностью Запада

17 августа Владимир Зеленский в очередном видеообращении откровенно упрекнул Великобританию за потерю ее лидерства в вопросах поддержки Украины.

"В течение всего времени этой войны мы видели, что Великобритания демонстрирует настоящее лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась", - сказал тогда президент.

Зеленский заверил, что Украина попытается поговорить с партнерами, чтобы это исправить.

"Потому что дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь. И весь мир видит, какими эффективными являются украинцы - весь наш народ, - когда защищают свою независимость", - сказал тогда глава государства, очевидно намекая именно на проблему с разрешением на использование ракет Storm Shadow по территории РФ.

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