Украине потребуется гораздо больше, чем скромные улучшения в потенциале, чтобы преодолеть российскую оборону, отмечают в Foreign Affairs.

Украинская власть, а также многие эксперты призывают Запад, в частности, США, разрешить удары дальнобойным оружием по территории России, утверждая, что этот запрет неоправданно лишает Киев критически важных военных возможностей. Однако, как считают аналитики Foreign Affairs, такое разрешение вряд ли критически изменит баланс войны.

Как отмечает издание, предоставление Украине средств и разрешения на нанесение ударов вглубь контролируемой Россией территории, безусловно, повысило бы боевую мощь Украины, но разница вряд ли будет решающей.

"Чтобы добиться переломного эффекта, Украине придется сочетать эти удары с жестко скоординированным наземным маневром такого масштаба, который ее войскам пока не удается освоить в этой войне. В противном случае преимуществ, которые Украина может извлечь из дополнительного потенциала глубоких ударов, вероятно, будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию", - считают аналитики. Видео дня

Украине потребуется гораздо больше, чем скромные улучшения в потенциале, чтобы преодолеть российскую оборону, отмечают в Foreign Affairs.

В то же время, пишут аналитики, существует несколько способов, с помощью которых украинские удары вглубь России могли бы изменить ход войны.

Так, можно было бы поразить объекты материально-технического обеспечения и командования, российские авиационные или военно-морские базы, места сбора сухопутных войск, оружейные заводы или вспомогательную инфраструктуру, гражданскую энергетическую промышленность или центры российского политического контроля, такие как Кремль. Нанесение ударов или угроза нанесения ударов по таким целям снизит эффективность наступательных операций России, ослабит ее обороноспособность и увеличит стоимость войны для Путина и российского руководства, считают аналитики.

В то же время, отмечают аналитики, для поражения отдаленных целей требуется точная наводка - и россияне способны быстро выработать контрмеры. Поэтому такие удары смогут принести реальную пользу только на короткое время, Украина должна будет развернуть свои новые возможности в больших масштабах и сразу, объединив их с наземными маневрами, чтобы прорваться сквозь российские линии обороны.

Удары по российской промышленности

Вместо того, чтобы нацеливаться непосредственно на российские вооруженные силы, Украина могла бы использовать эти возможности для нанесения ударов по поддерживающим войну российским отраслям промышленности, таким как производство танков и боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и другие элементы энергетической инфраструктуры страны, а также по центрам политического контроля.

Однако исторические данные о подобных атаках во время Второй мировой не внушают оптимизма и подтверждают, что такие удары никогда не ломали решимости страны, против которой они были направлены.

Некоторые аналитики считают, что наиболее полезным результатом стратегических бомбардировок является их способность отвлечь военные усилия противника от наземной войны на противовоздушную оборону или уничтожить производство оружия противника, тем самым ослабив его силы. Однако ни то, ни другое в достаточно широких масштабах сделать невозможно, утверждают аналитики.

Удары западным оружием по России - последние новости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не ограничивать Украину, которая стремится освободить свои оккупированные РФ земли, в использовании оружия, которое предоставили союзники.

Также командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве России.

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