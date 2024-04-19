Одним ударом украинцы пытались уничтожить две разные цели, говорят наблюдатели.

Обнародованные в сети снимки пораженного украинскими ракетами аэродрома россиян в оккупированном Джанкое свидетельствуют, что ВСУ перешли к новой изощренной тактике ударов. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Так, обнародованные спутниковые снимки не просто подтверждают факт ракетного удара, но указывают на его точное место - площадку с развернутым комплексом С-400 и площадки со снарядами. Также на снимках заметны следы разлета боеприпасов вследствие вторичной детонации боекомплекта.

Как отмечают аналитики, хотя прямой удар и пришелся на систему ПВО и склады боеприпасов, вероятно, они не были главной целью атаки. В Defense Express считают, что ВСУ применили несколько более хитрую тактику ударов.

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"Суть этой стратегии можно описать так - бить по (на первый взгляд) второстепенным объектам с тем, чтобы ускорить вывод из строя главной цели. (...) ВСУ могли целиться именно по площадкам с ЗРК и боекомплектом из расчета, что вторичная детонация может заодно существенно повредить авиатехнику на аэродроме", - говорится в публикации.

Кроме того, по мнению аналитиков, сам факт удара по джанкойской авиабазе по крайней мере на время сделает этот район бесполетной зоной для российской авиации.

Удар по аэродрому в Джанкое

Как писал УНИАН, в ночь на 17 апреля ВСУ нанесли удар по аэродрому в оккупированном Джанкое на севере Крыма. Там в частности базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Впоследствии стало известно, что в результате удара были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-400; три радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Также в ГУР утверждали, что пострадала авиационная техника россиян, но количество - неизвестно.

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