Алексей Макеев высказался о возможном ограничении дальности Taurus для Украины.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности ракет Taurus в случае их передачи Силам обороны Украины.

Он написал в Twitter, что техническое ограничения радиуса действия Taurus равносильно запрету футболистам национальной сборной выходить на чужую половину поля или бить пенальти.

"Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы", - добавил дипломат.

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Возможная передача ракет Taurus Украине - детали

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не готов к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Комментируя информацию о передаче этих ракет Украине Шольц заявил, что Берлин продолжит "очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение, чтобы увидеть, что возможно, что имеет смысл, каким может быть наш вклад".

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз напомнил о важности немецких ракет Taurus для ВСУ и подчеркнул, что Берлин зря опасается эскалации и воздерживается от помощи.

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