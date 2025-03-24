Судьба F-35 находится под угрозой из-за главного насущного вопроса — могут ли союзники и дальше полагаться на Америку.

Американские F-35 - самые передовые истребители в мире, способные летать со скоростью около 2000 километров в час, оставаясь практически невидимыми для вражеских радаров, оснащенные непревзойденными возможностями наблюдения и разрушительным набором ракет.

Однако, как пишет The Telegraph, их судьба находится под угрозой из-за одного насущного вопроса — могут ли союзники и дальше полагаться на Америку.

"Из-за гнева союзников на политику США некоторые даже задаются вопросом, может ли F-35 стать новой Tesla — автомобилем, который когда-то был предметом зависти конкурентов, но теперь сталкивается с разрушительным бойкотом", - отмечает издание.

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Так, основные союзники уже выразили сомнения относительно будущих заказов F-35. Это происходит из-за того, что союзники внезапно стали опасаться полагаться на США в вопросах поставок запасных частей и обновлений программного обеспечения, необходимых для поддержания их F-35 в небе. Некоторые даже считают, что в самолетах есть секретный "выключатель", хотя Lockheed Martin это решительно отрицает.

"Это поднимает неловкий вопрос для союзников США: какой смысл иметь флот самых современных истребителей-невидимок в мире, если они не смогут поднять его в воздух?", - отмечает издание

Один бывший военный чиновник рассказал сайту Defense One, что из-за неоднократных вспышек гнева Дональда Трампа о захвате Гренландии, Канады или Панамского канала "очень сложно понять, как они останутся с программой [F-35]".

В частности, Канада, которая планировала купить десятки истребителей, недавно объявила, что изучает "другие альтернативы". Такое же решение приняла и Португалия, а Германия тоже все чаще смотрит на F-35 с подозрением. В то же время Франция объявила о масштабном расширении собственного производства истребителей Dassault Rafale, и эксперты считают, что французская авиационная промышленность получит большую выгоду от негативной реакции на F-35.

Джон Хемлер, аналитик по аэрокосмической отрасли, сказал, что другие варианты для скептически настроенных к США стран включают Eurofighter Typhoon, Saab Gripen или южнокорейский KF-21, но отметил, что все они означают "жертвование" преимуществами, которые может предоставить более продвинутый F-35.

Однако программное обеспечение — не единственная потенциальная проблема — союзники также обеспокоены аппаратным обеспечением. Так, F-35, принадлежащие странам НАТО, могут быть парализованы, если США решат прекратить поставки запасных частей.

"Это как если бы вы были в Великобритании и купили американскую машину. Если бы Соединенные Штаты перекрыли поток деталей, вы могли бы какое-то время собирать детали, но в конечном итоге ваша машина не будет работать очень хорошо. Если бы у вас был парк автомобилей, все меньше и меньше из них были бы в рабочем состоянии, когда вы не можете мобилизовать другие", — сказал Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Хотя аналитики скептически относятся к тому, что Пентагон полностью откажется от программы, ограничение закупок F-35 приведет к росту цен для союзников США. В то же время другие полагают, что сообщения о конце F-35 сильно преувеличены.

Так, Дания уже получила свой флот истребителей. И пока многие европейские страны колеблются, и Нидерланды, и Бельгия подтвердили, что продолжат их закупать.

Американские истребители

Ранее издание Bild писало, что Германия боится того, что США могут дистанционно заблокировать ее F-35. По данным СМИ, сейчас в правительстве Германии рассматривают возможность пересмотра контракта или дополнительных гарантий от США.

Кроме того, в Канаде боятся, что США могут "выключить" им истребители F-35, а Португалия отказывается от их покупки.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил, что компания Boeing выиграла конкурс на разработку новейшего истребителя шестого поколения F-47.

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