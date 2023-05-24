Турецкий оборонный гигант успешно испытал баллистическую ракету.

Турецкий производитель ракет Roketsan успешно испытал баллистическую ракету малой дальности Tayfun ("Тайфун") в черноморской провинции страны Ризе. Об этом сообщает Daily Sabah.

Как сообщается, на сегодняшний день Tayfun является самой дальнобойной ракетой Турции.

Компания ранее испытывала ракету в октябре 2022 года. Тогда она поразила цель на расстоянии 560 километров.

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Справка УНИАН. Roketsan - разработчик ракет и ракетных комплексов. Компания разработала несколько типов боеприпасов, которые запускались с турецких беспилотных боевых летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в нескольких зонах боевых действий, включая Сирию, Карабах и Украину, уничтожая военную технику противника от танков и гаубиц до систем ПВО.

Дальнобойные ракеты для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в Германии предлагают передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus. Это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" большой дальности. Она предназначена для поражения высокозащищенных и заглубленных целей.

На данный момент известно, что Берлин заказал около 600 ракет Taurus, но в рабочем состоянии только 150.

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