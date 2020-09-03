На одном из полигонов на юге Украины состоялись тренировки расчетов гаубичной артиллерии.
Об этом сообщает командование объединенных сил ВС Украины в Facebook .
Практические навыки во время развертывания батареи и выполнение нормативов по подготовке к стрельбе совершенствуют расчеты гаубиц "Д-30" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С", которые находятся в подчинении Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
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Как отметил командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, тренировки включают в себя выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказанием корректировщика, действия по вводным, а также переход на различные режимы ведения огня.
"Ежедневные тренировки помогают воинам-артиллеристам не терять навыков и всегда находиться в готовности к действиям", - подчеркнул он.
Также сообщается, что отработка нормативов в подразделениях, несущих боевую службу на южном направлении происходит в условиях приближенных к боевым, как в индивидуальном зачете, так и групповом, в составе расчета орудия и батареи.
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