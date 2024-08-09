Некоторые из этих ракет могут доставать до Москвы и дальше вглубь России.

В июле этого года Штаты анонсировали развертывание своих ракет в Германии до 2026 года. Речь идет о гиперзвуковом дальнобойном вооружении. Из-за этого Россия занервничала и начала угрожать развертыванием своих ракет.

Как пишет Defence Express, возникает вопрос, почему РФ так остро реагирует на действия США. Аналитики ссылаются на публикацию IISS - Международного института стратегических исследований, где рассмотрели зону досягаемости американских ракет в Германии.

За основу взяли данные по четырем типам ракет:

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SM-6 и Tomahawk, которые могут быть развернуты в составе комплекса Typhon;

PrSM в перспективном варианте на дальность 1000 километров;

гиперзвуковой комплекс LRHW.

"Теоретически добивать с территории Германии до Москвы и далее вглубь России смогут два из четырех упомянутых выше типов ракет - Tomahawk наземного базирования и гиперзвуковой LRHW. Другие два типа ракет, то есть SM-6 наземного базирования и PrSM в варианте на 1000 километров при условии базирования в Германии смогут обеспечить как минимум эффективное прикрытие границы Польши с Беларусью и "Калининградским анклавом" РФ", - отмечают эксперты Defence Express.

По их словам, нужно делать поправку на то, что гипотетическая угроза от американских ракет для РФ выглядит эффективной, но в случае с PrSM в варианте на 1000 километров и гиперзвуковым LRHW речь идет об образцах вооружений, которые нужно еще успеть довести до стадии серийного производства до 2026 года.

Относительно SM-6 и Tomahawk наземного базирования, которые входят в состав комплекса Typhon, проблема заключается в другом. В частности, нужно изготовить достаточное количество пусковых, ведь сейчас армия США располагает лишь двумя батареями комплекса.

Американские ракеты в Германии

Ранее в Белом доме заявили, что с 2026 года США начнут размещать на территории Германии ракетные системы, включая крылатые ракеты Tomahawk и ракеты ПВО SM-6.

В ответ правитель России Владимир Путин заявил, что РФ развернет ракеты средней и малой дальности.

На фоне российских угроз Великобритания рассматривает возможность разработать ракеты дальнего радиуса действия против ядерного оружия. Они будут доставать цели на расстоянии 3200 км.

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