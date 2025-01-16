Несмотря на многочисленные сообщения об успешных испытаниях боевых лазеров, они до сих пор остаются перспективным экспериментальным оружием, а не тем, что уже стоит на вооружении. Об этом заявил начальник Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл, которого цитирует Breaking Defense.
Он отметил, что эксперименты с боевыми лазерами ведутся со "времен Рейгана", то есть с 1980-х годов, но на военных кораблях такое оружие до сих пор не появилось (если не считать единичные экспериментальные случаи). Вместе с тем адмирал считает военные корабли оптимальной платформой для лазерного оружия.
Он отметил, что энергосистема корабля может без проблем питать лазеры электроэнергией. Зато не надо беспокоиться о запасах снарядов, которые нужно было бы постоянно пополнять, и учитывать их массу на борту и объем.
"Было написано много тезисов и диссертаций о создании лазеров на кораблях, но мы не перенесли это на место, где это приемлемый способ фактически уничтожить ракетные системы. Все эти вещи привлекательны для военно-морского флота, [но] мы просто не внедрили это в место... которое готово в первую очередь", - говорит адмирал.
Лазерное оружие: последние новости
Как писал УНИАН, в начале января турецкая военно-промышленная компания Roketsan обнародовала видео успешного испытания собственной системы лазерного вооружения ALKA (DEWS), которое было проведено в конце декабря 2024 года. В частности, лазерная система смогла уничтожить в воздухе FPV-дрон и БПЛА с неподвижным крылом, а на земле - самодельное взрывное устройство.
Также мы рассказывали, что в середине декабря командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил о создании в Украине лазерного оружия "Тризуб". Но эксперт по оружию Сергей Згурец выразил сомнение, что такое оружие уже действительно существует. По его мнению, речь идет скорее об экспериментальной программе, которая еще продолжается.