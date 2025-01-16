Командующий ВМС США жалуется, что лазеров на кораблях до сих пор нет, хотя это было бы идеальное оружие для флота.

Несмотря на многочисленные сообщения об успешных испытаниях боевых лазеров, они до сих пор остаются перспективным экспериментальным оружием, а не тем, что уже стоит на вооружении. Об этом заявил начальник Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл, которого цитирует Breaking Defense.

Он отметил, что эксперименты с боевыми лазерами ведутся со "времен Рейгана", то есть с 1980-х годов, но на военных кораблях такое оружие до сих пор не появилось (если не считать единичные экспериментальные случаи). Вместе с тем адмирал считает военные корабли оптимальной платформой для лазерного оружия.

Он отметил, что энергосистема корабля может без проблем питать лазеры электроэнергией. Зато не надо беспокоиться о запасах снарядов, которые нужно было бы постоянно пополнять, и учитывать их массу на борту и объем.

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"Было написано много тезисов и диссертаций о создании лазеров на кораблях, но мы не перенесли это на место, где это приемлемый способ фактически уничтожить ракетные системы. Все эти вещи привлекательны для военно-морского флота, [но] мы просто не внедрили это в место... которое готово в первую очередь", - говорит адмирал.

Лазерное оружие: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января турецкая военно-промышленная компания Roketsan обнародовала видео успешного испытания собственной системы лазерного вооружения ALKA (DEWS), которое было проведено в конце декабря 2024 года. В частности, лазерная система смогла уничтожить в воздухе FPV-дрон и БПЛА с неподвижным крылом, а на земле - самодельное взрывное устройство.

Также мы рассказывали, что в середине декабря командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил о создании в Украине лазерного оружия "Тризуб". Но эксперт по оружию Сергей Згурец выразил сомнение, что такое оружие уже действительно существует. По его мнению, речь идет скорее об экспериментальной программе, которая еще продолжается.

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