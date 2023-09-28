Первая подводная лодка собственного производства поступит на вооружение армии Тайваня в 2025 году.

В четверг Тайвань представил свою первую подводную лодку собственной разработки. Хотя она не поступит на вооружение в ближайшие два года, это является важным шагом в проекте, направленном на укрепление защиты острова и сдерживания от китайского военно-морского флота.

Тайвань, который Китай называет своей территорией, сделал собственную программу подводных лодок ключевой частью амбициозного проекта по модернизации своих вооруженных сил, в то время как Пекин почти ежедневно проводит военные учения для утверждения своего суверенитета. Об этом пишет Reuters.

Президент Цай Инвэнь, которая инициировала этот план, когда вступила в должность в 2016 году, продемонстрировала первую из восьми новых подводных лодок в четверг в южном городе Гаосюн.

"Раньше создание подводной лодки отечественной разработки считалось невыполнимой задачей. Но сегодня перед нашими глазами стоит подводная лодка, спроектированная и изготовленная народом нашей страны", - сказала Цай.

Она добавила, что это сыграет важную роль в укреплении возможностей военно-морского флота по "асимметричной войне".

"Даже если существуют риски и независимо от того, сколько проблем существует, Тайвань должен сделать этот шаг и позволить самодостаточной политике национальной обороны расти и процветать на нашей земле", - сказала Цай, стоя перед кораблем по имени "Нарвал" (Narwhal).

Цай заявила, что Narwhal поступит на вооружение в 2025 году, присоединившись к двум существующим подводным лодкам, купленным в Нидерландах в 1980-х годах.

Реакция Китая

Министерство обороны Китая, отвечая на вопрос на регулярном ежемесячном брифинге для прессы о подводной лодке и о том, как она может помешать Китаю окружить остров, заявило, что Тайвань "переоценивает себя и пытается сделать невозможное".

"Что касается разговоров о предотвращении выхода Народно-освободительной армии Китая в Тихий океан, то это идиотская чушь", - заявил журналистам в Пекине официальный представитель У Цянь.

Дипломатический прорыв

Национальная программа подводных лодок опирается на опыт и технологии нескольких стран, что является прорывом для дипломатически изолированного Тайваня.

Чэн Вэнь-лон, глава тайваньской компании CSBC, которая руководила строительством субмарины, сообщил, что подлодка на 40% состоит из деталей местного производства. В своем выступлении в Гаосюне он не упомянул явного иностранного участия.

На церемонии присутствовала де-факто посол США на Тайване Сандра Оудкирк, подчеркнув важность отношений США с островом в области безопасности, несмотря на отсутствие официальных связей. США являются крупнейшим поставщиком оружия на Тайвань.

Выступая перед журналистами в Тайбэе, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что, столкнувшись с возросшей угрозой со стороны военной тактики давления Китая в "серой зоне" вблизи острова с помощью действий авиации и военно-морского флота, Тайвань должен усилить свою оборону.

"Наличие новой подводной лодки - одна из таких стратегий. Для любого, кто подвергает сомнению стратегию Тайваня по подводным лодкам, я был бы самым решительным сторонником приобретения Тайванем подводных лодок, поскольку это необходимо для предотвращения войны", - сказал Ву.

Тайвань надеется развернуть как минимум две такие подводные лодки отечественной разработки к 2027 году и, возможно, оснастить ракетами более поздние модели, заявил в этом месяце руководитель программы.

Первая подводная лодка стоимостью 1,53 миллиарда долларов будет использовать боевую систему Lockheed Martin и нести тяжелые торпеды Mark 48 американского производства. Она выйдет на ходовые испытания в следующем месяце, а затем будет передана ВМФ к концу 2024 года.

Адмирал Хуан Шу-куан, советник Цая по безопасности, возглавляющий программу, охарактеризовал подводные лодки как "стратегический сдерживающий фактор", который также может помочь сохранить "линию жизни" острова в Тихий океан, сохраняя открытыми порты вдоль восточного побережья Тайваня.

США и Тайвань - новости

Как сообщал УНИАН, Тайваньский вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях между США и Китаем, поскольку Пекин считает Тайвань своей провинцией. В 1979 году Конгрессом США для поддержки Тайваня был принят "Закон об отношениях с Тайванем". В частности, он содержит обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Тайваня.

В мае этого года стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена готовит для Тайваня пакет вооружения на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая использовалась для ускорения поставок вооружения в Украину.

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