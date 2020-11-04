До конца ноября текущего года на Тайване должно завершиться строительство судостроительной верфи, на которой и будет вестись сборка нового корабля.

Тайваньские судостроительные предприятия до конца 2020 года приступят к строительству первой подводной лодки национальной разработки.

До конца ноября текущего года на Тайване должно завершиться строительство судостроительной верфи, на которой и будет вестись сборка нового корабля, пишет Taiwan News.

Субмарины на Тайване

В настоящее время Тайвань располагает четырьмя подлодками: двумя типа «Хай Лун» (бывший тип «Звардвис» из состава ВМС Нидерландов) и две типа «Хай Ши» (бывший тип «Тренч» из состава ВМС США). При этом к выполнению военных задач пригодны только две субмарины типа «Хай Лун», построенные в 1986 году.

В конце 1990-х годов военное ведомство Тайваня планировало провести капитальный ремонт и модернизацию подлодок типа «Хай Лун», списать субмарины типа «Хай Ши» и приобрести у одного из иностранных поставщиков восемь дизель-электрических подводных кораблей. Позднее тайваньские военные от этих планов отказались.

В 2016 году тайваньская судостроительная корпорация CSBC открыла центр разработки подводных лодок. Он занимается проектированием кораблей в рамках национальной программы обновления подводного флота, предусматривающей строительство от шести до восьми субмарин.

Изначально предполагалось, что новый центр разработает проект подлодки до конца 2016 года, однако затем эти сроки неоднократно переносились. Действующие планы предусматривают завершение строительства первой тайваньской подводной лодки до конца 2024 года. Морские испытания корабля планируются на 2025 год.

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Автор: Олег Давыгора