Китай может стать первой страной в мире, которая создала истребитель шестого поколения.

Новые фото предоставили ценную информацию об уникальных особенностях китайского самолета J-XDS (также известный как J-50), который многие из специалистов считают прототипом истребителя шестого поколения. В первую очередь, эксперты Army Recognition обратили внимание на полностью подвижные законцовки крыла, которые являются нестандартным решением, если говорить об истребительной авиации. Это решение должно улучшить летно-технические характеристики самолета, в частности, его маневренность.

Также хорошо видно, что J-XDS не имеет вертикального оперения, которое обеспечивают устойчивость самолета в полете и отвечает за рыскание - угловые движения летательного аппарата относительно вертикальной оси.

Предполагается, что такой подход позволит улучшить малозаметность J-XDS. Отсутствие вертикального оперения свидетельствует о совершенной системе управления полетом.

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В целом о новом китайском самолете почти ничего не известно. Специалисты предполагают, что длина двухдвигательного аппарата и размах его лямда-образного крыла составляет 22 м, в то время как максимальный взлетный вес составляет 40 тонн. Максимальную скорость J-XDS оценивают в 2 Маха, а боевой радиус - в 2200 км.

Новые разработки китайского ОПК

Кроме прототипа истребителя шестого поколения (если это действительно он) Китай начал летные испытания еще одной перспективной крылатой машины.

Официально о ней также почти ничего не известно, однако специалисты предполагают, что это может быть тактический бомбардировщик (или истребитель-бомбардировщик) JH-XX, о разработке которого давно сообщали западные СМИ.

Самолет получил три двигателя с плоскими соплами, а основные опоры шасси имеют двухколесные тележки. Последнее может свидетельствовать о взлетной массе, которая превышает 40 или даже 50 тонн.

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