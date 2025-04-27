ПАК ДА "Посланник" - еще один пример того, как россияне "перегибают палку" с новым самолетом, который в основном существует на бумаге, отметил аналитик.

Застрявший в разработке российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА "Посланник", рекламируемый как преемник устаревших Ту-95 и Ту-160 с межконтинентальной дальностью полета и возможностями гиперзвукового оружия, сталкивается с глубоким скептицизмом. Программа, скорее всего, является пропагандистским "фантомом", чем жизнеспособным проектом. Об этом в своей статье для 19FortyFive пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд.

По его словам, влияние западных санкций, препятствующих доступу к важнейшим технологиям, и утечка ресурсов из-за войны в Украине делают реализацию данной программы весьма сомнительной.

"Хотя Москве нужен новый бомбардировщик, ПАК ДА, по-видимому, в первую очередь является амбициозной концепцией, призванной продемонстрировать силу, а не достижимые возможности", - отметил автор.

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Он предположил, что Путин разочарован тем, что ПАК ДА разрабатывается так долго и, вероятно, не будет готов до окончания войны. Однако, если "Посланник" действительно поступит в серийное производство к 2030-м годам, это даст России еще один вариант ядерного оружия, чтобы угрожать Соединенным Штатам, акцентировал Иствуд.

Пока же, по его мнению, ПАК ДА - еще один пример того, как россияне "перегибают палку" с новым самолетом, который в основном существует на бумаге:

"Не ждите, что он полетит в ближайшее время. Это больше похоже на хвастовство, чтобы заявить, что оборонно-промышленная база по-прежнему сильна, несмотря на все трудности, которые российские воздушные силы переживают против украинских военных самолетов и батарей ПВО".

Аналитик напомнил, что разработка ПАК ДА ведется медленно с конца 1990-х годов.

"Однако ПАК ДА может быть только лающим... После наземных испытаний в начале этого года дата первого полета была перенесена как минимум на 2025 год. Это означает, что серийное производство не начнется до 2030 года… ПАК ДА все еще находится в стадии прототипа. Россия страдает от санкций, из-за которых высокотехнологичные компоненты самолетостроения, особенно покрытия-невидимки и микрочипы, сложно приобрести", - подчеркнул Иствуд.

Российский ПАК ДА "Посланник" - заявленные характеристики

При этом россияне заявляют, что их новый бомбардировщик сможет нести 30 тонн гиперзвукового оружия с ядерными боеголовками и другие обычные боеприпасы. Также они утверждают, что дальность его полета (7500 миль) позволит ему достичь США и поставить под угрозу Европу.

Среди заявленных характеристик - малозаметность и возможности уклонения от радаров.

Кроме того, он может быть оснащен лазерами, что сделает его уникальным по сравнению с американскими и китайскими моделями. Еще одной заявленной возможностью значится искусственный интеллект в кабине. Также заявляется, что ПАК ДА может иметь беспилотную версию или возможность летать в конфигурации Loyal Wingman, в которой боевые беспилотники привязаны к бомбардировщику для лучшего сбора разведданных.

Как ранее писал УНИАН, вероятнее всего, Россия продолжит использовать свои старые Ту-95 до 2040-х годов.

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