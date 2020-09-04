Бомбардировщики B-52 Stratofortress с позывными JULIA51 и JULIA53 вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford.

В Черном море у аннексированного Россией Крымского полуострова наблюдалась активность авиации США и Великобритании.

Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко на своей странице в Facebook .

"Это не кто-то, а два американских стратегических бомбардировщика В-52 ... Впервые видим такое ... Вылетели из британской базы Royal Air Force Fairford 4,5 часа назад ... Еще 3 самолета (с авиабазы на Кипре и в Греции) - над Черным морем у Крымского полуострова ", - сообщил он.

Также он добавил, что среди них был британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR).

Boeing B-52 Stratofortress - американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании Боинг, находящийся на вооружении ВВС США с 1955 года.

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Автор: Олег Давыгора