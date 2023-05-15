Если говорить о вероятности сбития таких ракет Россией, это будет уникальный случай, говорит эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании, не только могут эффективно поражать цели на больших расстояниях. Эти ракеты сложно перехватить даже новейшим системам российской противовоздушной обороны.

"Почему у оккупантов паника? Прежде всего это связано с тем, что ракеты имеют возможность полета на сверхнизких высотах – от 30 м, а дополнительные системы позволяют им высокоэффективно огибать рельеф. У российских средств ПВО, в частности условно современных, таких как С-400, возможность обнаружения и уничтожения объектов начинается с планки 40 м. То есть эти ракеты фактически находятся в недосягаемости – и если говорить о вероятности сбития таких – это должен быть какой-то уникальный случай", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт отметил, что хотя Украина и просила партнеров предоставить ракеты ATACMS, Storm Shadow ничем не хуже их, а в некоторых моментах – даже лучше.

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"Главное преимущество, это даже не дальность поражения – от 300 км до более чем 500 км. Кроме этого, это достаточно мощная боевая часть – 450 кг проникающего бронебойного типа. То есть они уничтожают укрепленные объекты, им подвластно уничтожение опорных и командных пунктов, объектов, которые защищены дополнительно от ударов обычными типами вооружений", – подчеркнул Коваленко.

Ракеты Storm Shadow: что говорят эксперты

Министр обороны Великобритании бен Уоллес официально подтвердил передачу дальнобойных ракет Storm Shadow Украине 11 мая 2023 года. При этом он подчеркнул, что использоваться они будут исключительно на суверенной территории Украины.

Военный експрет Олег Жданов подчеркнул, что ракета Storm Shadow относится к классу малозаметных. Особенность заключается в том, что ее траектория позволяет опускаться практически до верхушек деревьев. По его словам, эти ракеты являются большой проблемой для радаров, поскольку вместо мишени оператор увидит только "блик".

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что эти ракеты существенно помогут во время контрнаступления Вооруженных сил Украины и станут проблемой для РФ.

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