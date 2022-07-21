Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что украинских пилотов могут обучать в США управлению истребителями F-15 и F-16.

Украинские военные летчики смогут за полгода овладеть американскими самолетами F-15 и F-16.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время Всеукраинского телемарафона.

"По оптимистическому сценарию, чтобы овладеть техникой, до полугода. Летчик будет иметь определенные навыки, которые дадут ему возможность воевать именно на этой технике. Эта техника предназначена для того, чтобы воевать качественно. Так как россияне имеют современное вооружение, современные радары, ракеты, наши истребители на сегодняшний день такого вооружения не имеют, поэтому, чтобы противостоять на уровне, нам нужна западная техника, которая имеет радары и ракеты, способные уничтожать оккупантов на больших расстояниях", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что украинских пилотов могут обучать в США управлению истребителями F-15 и F-16.

Напомним, украинские военные летчики будут учиться использовать многоцелевые истребители F-15 и F-16 на американской авиабазе в штате Миссури. Палата представителей приняла проект закона о военном бюджете США, в части которого будет выделено 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков.

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