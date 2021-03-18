В законопроекте говорится о предоставлении Украине военной финансовой помощи в размере до 300 млн долларов ежегодно, в том числе - летальной военной помощи.

В Сенате Соединенных Штатов Америки (верхней палате Конгресса) представили обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте Комитета Сената США по вопросам иностранных дел.

В частности, сенаторы от обеих партий - Демократической и Республиканской — Боб Менендес, Дмим Риш, Роб Портман, Крис Мёрфи, Джон Баррасо и Джин Шахин снова представили проект закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности с целью предоставления помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки Украине.

Ключевые положения законопроекта

Среди ключевых положений проекта закона - необходимость подготовки доклада по дипломатической поддержке Украины в течение следующих пяти лет, поддержка создания Государственным департаментом США рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками и поощрение Администрации президента США Джо Байдена назначить специального посла по вопросам Украины - посредника в рамках переговоров "нормандского формата", который способствовал бы диалогу между странами в регионе Черного моря.

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Также в проекте закона речь идет о создании правовых основ предоставления Украине военной финансовой помощи в размере до 300 млн долларов ежегодно, в том числе предоставления летальной военной помощи.

Предполагается, что Департамент обороны США (Пентагон) и Госдепартамент должны будут подготовить доклад о потребностях в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины и план предоставления помощи Украине в сфере безопасности. Также авторы законопроекта предлагают ускорить передачу Украине избыточных средств оборонного назначения и призывают разработать стратегию поощрения стран-партнеров сделать то же самое.

Кроме того, говорится о полномочиях компетентных органов выделять 4 млн долларов в год для подготовки украинских офицеров.

Помощь США Украине

1 марта Департамент обороны США заявил о выделение Украине помощи на сферу безопасности в размере 125 млн долларов, в частности на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку.

Еще 150 млн долларов будет выделено Украине при условии воплощения реформ в сфере безопасности и обороны.

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Автор: Виталий Саенко