Руководящие принципы по ракетам были разработаны в 1979 году, когда Южная Корея получила от США основные технологии и компоненты для ракетных разработок.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден договорились отменить руководство по использованию ракет Сеулом.

Оно подразумевало ограничения на создание и использование ракет с дальностью полета более 800 км. Руководящие принципы по ракетам были разработаны в 1979 году, когда Южная Корея получила от США основные технологии и компоненты для ракетных разработок.

«Мы согласились усилить нашу оборонительную готовность и подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею. Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам», - сказал Мун Чжэ Ин на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне, передают "РИА Новости".

Читайте такжеЮжная Корея показала процесс производства истребителя нового поколения (фото)В 1979 году разрешенная дальность полета ракет была 180 км, вес боеголовки ограничивался 500 кг. Руководство несколько раз пересматривали, до 800 км дальность полета увеличили в 2012 году. Позже было снято ограничение по весу боеголовок баллистических ракет и получено право на создание твердотопливных двигателей для космических ракет-носителей.

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Автор: Ирина Погорелая