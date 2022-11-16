Санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до закупки и использования иранских дронов.

Минфин США ввел санкции против компаний за производство и поставку беспилотников из Ирана в РФ. Также санкции введены против преступников из ЧВК "Вагнер", которые причастны к покупке и применению дронов против Украины.

Об этом сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова. "Сегодня OFAC Минфина США ввело санкции против производителей дронов в Иране - "Shahed Aviation Industries Research Center; компаний, пересылавших дроны в Россию "Success Aviation Services FZC" и "i Jet Global DMCC"; преступников из ЧВК Вагнер, которые причастны к покупке и применению дронов против Украины", - написала она.

При этом, подчеркнула посол, важно, что санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до закупки и использования иранских дронов.

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Маркарова сообщает, что санкции распространяются на все международные компании, причененные к передаче дронов РФ.

"И еще дополнительно и очень важно, что Минфин и Минторг США выдали разъяснения - предупреждения для компаний не заниматься такого типа противоправной деятельностью", - отмечает Маркарова.

Она поблагодарила партнеров за последовательность в сокращении потенциала путинской военной машины.

Иран поставляет дроны-камикадзе России: что известно

В августе стало известно, что Иран продал России свои дроны-камикадзе. Изначально Иран отрицал передачу своих беспилотников РФ. Позже министр иностранных дел Ирана Хуссейн Амир Абдоллахиян признал, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию. Однако, по его словам, произошло это за несколько месяцев до начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Применение их Россией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, и в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

1 ноября в украинской разведке сообщили, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2".

2 ноября Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи в России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км

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