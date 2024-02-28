Спикер ведомства призвал Конгресс выполнить свой долг и помочь ВСУ.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что ВСУ достигнут успехов на поле боя, но это усложняет бездействие американского Конгресса.

Как пишет "Укринформ", Миллер назвал текущую ситуацию на фронте чрезвычайно серьезной.

"Мы видели на передовой украинские войска, которые не имеют боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они храбро воюют. Они воюют мужественно. У них все еще есть бронетехника, оружие и боеприпасы, но сейчас они вынуждены их нормировать, потому что Конгресс Соединенных Штатов - бездействует", - подчеркнул представитель Госдепа.

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Он надеется, что "до конца года украинские войска будут продолжать храбро бороться и достигать успехов, как они это делали в последнее время в Черном море".

"Но им будет гораздо труднее, если они не будут иметь доступа к боеприпасам", - отметил Миллер.

Белый дом считает, что если бы Палата представителей "просто провела голосование по помощи Украине, то оно бы прошло".

"Поэтому мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг и провести это голосование и оказать помощь украинской армии, которая в ней отчаянно нуждается", - подчеркнул представитель Госдепа.

Война в Украине - помощь США

Как известно, США уже несколько месяцев не могут одобрить предоставление дополнительной помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами.

На днях президент Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса. Он заявил об ужасных для Украины последствиях в случае их бездействия и призвал одобрить финансирование.

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби назвал ситуацию на поле боя в Украине "очень ужасной".

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