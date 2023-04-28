Речь идет о боеголовках Dehlavieh, которые можно отличить по характерной цветовой гамме.

Оккупанты применяют на территории Украины иранскую разработку противотанковых управляемых ракет Dehlavieh, которые являются аналогом российского ПТРК 9M133 "Корнет".

По данным издания Defence Blog, речь идет о совместной разработке иранского Минобороны и оборонной промышленности Тегерана. Этот комплекс способен развивать дальность от 100 до 5500 метров (при применении системы ночного видения дальность стрельбы сокращается до 3500 метров), а его ракеты являются неуязвимыми ко всем видам радиоэлектронной борьбы из-за наличия передовой лазерной системы наведения, которой оснащен ПТРК.

Ракеты Dehlavieh весят 22,7 кг, из которых 6,8 кг приходится на ее двухступенчатую боевую часть. Боеголовки могут пробивать 1200 мм брони.

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В настоящее время на поле боя эту иранскую разработку можно идентифицировать по характерной цветовой гамме: на пусковых контейнерах Dehlavieh есть красная полоса. Эта маркировка отличает ПТРК от" Корнетов " РФ.

Иран обеспечил РФ сотнями тысяч артиллерийских снарядов и дронами

Напомним, что Тегеран является "тайным" партнером России по вопросу обеспечения страны-террориста различными типами оружия. Известно, что Иран передал Москве улучшенные дроны-бомбардировщики Mohajer еще в феврале 2023 года. Ранее страна также снабжала Россию дронами типа Shahed.

На днях издание The Wall Street Journal выяснило, что Тегеран организовал морской транзит сотни тысяч артиллерийских снарядов для России. В начале марта страна отправила морем около 1000 контейнеров врагу.

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