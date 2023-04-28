Оккупанты применяют на территории Украины иранскую разработку противотанковых управляемых ракет Dehlavieh, которые являются аналогом российского ПТРК 9M133 "Корнет".
По данным издания Defence Blog, речь идет о совместной разработке иранского Минобороны и оборонной промышленности Тегерана. Этот комплекс способен развивать дальность от 100 до 5500 метров (при применении системы ночного видения дальность стрельбы сокращается до 3500 метров), а его ракеты являются неуязвимыми ко всем видам радиоэлектронной борьбы из-за наличия передовой лазерной системы наведения, которой оснащен ПТРК.
Ракеты Dehlavieh весят 22,7 кг, из которых 6,8 кг приходится на ее двухступенчатую боевую часть. Боеголовки могут пробивать 1200 мм брони.
В настоящее время на поле боя эту иранскую разработку можно идентифицировать по характерной цветовой гамме: на пусковых контейнерах Dehlavieh есть красная полоса. Эта маркировка отличает ПТРК от" Корнетов " РФ.
Иран обеспечил РФ сотнями тысяч артиллерийских снарядов и дронами
Напомним, что Тегеран является "тайным" партнером России по вопросу обеспечения страны-террориста различными типами оружия. Известно, что Иран передал Москве улучшенные дроны-бомбардировщики Mohajer еще в феврале 2023 года. Ранее страна также снабжала Россию дронами типа Shahed.
На днях издание The Wall Street Journal выяснило, что Тегеран организовал морской транзит сотни тысяч артиллерийских снарядов для России. В начале марта страна отправила морем около 1000 контейнеров врагу.