"Искандер-К" летит очень низко, поэтому ее проблематично выявить и сбить.

Во время атаки на Николаев 27 апреля российские войска использовали, в частности, ракеты наземного базирования "Искандер-К", которые сложно обнаружить и которые можно запускать с незначительных расстояний. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По уточненной информации, летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая в принципе имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" - это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема ее обнаружения и также сбития. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной", - сказал Игнат.

Он в частности добавил, что особенностью ракеты "Искандер-К" является возможность ее запуска с незначительного расстояния.

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Ракетная атака по Украине 28 апреля - что известно

Рано утром 28 апреля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101 / Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

Над Киевом сбили 11 вражеских ракет. Обломки одной из них попали в многоэтажку в украинцы.

В Днепре в результате удара погибла молодая женщина и маленький ребенок.

В Умани россияне ударяли ракетой по многоэтажке. По состоянию на 11:00 известно о 10 погибших, среди которых двое детей, и 18 пострадавших.

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