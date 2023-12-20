Как сообщали западные СМИ, на этой неделе Япония может изменить правила экспорта своей оборонной продукции, чтобы разрешить передачу США нескольких десятков ракет японского производства к комплексам Patriot. Ожидается, что такая схема позволит США пополнить собственный арсенал ПВО с тем, чтобы стать более гибкими при поставке дополнительных систем и средств противовоздушной обороны для Украины.
Эксперты Defence Express проанализировали, сколько таких ракет имеют США и почему им приходится прибегать к внешней помощи.
"Закономерно возникает вопрос о том, неужели США действительно делают настолько мало ракет к Patriot, что им приходится просить в Японии. Ответ здесь - действительно, делают настолько мало, что понадобилась внешняя помощь", - отмечают в Defence Express.
В частности, как пишет издание, в апреле 2023 года стало известно о том, что армия США дала контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на производство дополнительных ракет к ЗРК Patriot, со сроком исполнения – до декабря 2029 года. И тогда подсчеты показывали, что в рамках этого контракта американский ВПК должен был поставить за 7 лет до 625 ракет, со средним темпом до 89 единиц в год.
"В то же время, уже в июне 2023 года Международный институт стратегических исследований (IISS) в своем блоге рассказал, что мощности США позволяют изготавливать за год лишь 450 ракет к Patriot, из которых 250 – бронируется непосредственно под нужды американских военных. При этом потенциал повышения темпов производства упирался в "потолок" до 15-20% в год", - отмечают эксперты.
Помощь Украине от США - что известно
Новый пакет военной и финансовой помощи Украине от США не будет принят до конца 2023 года, поскольку переговоры придется продолжить в январе, после каникул. Это произошло из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться по внутриполитическим вопросам, прежде всего - вопросу обеспечения границ.
В конце концов Белый дом объявил, что следующий пакет военной помощи, который США предоставят Украине 30 декабря, станет последним, - до тех пор, пока Конгресс США не одобрит новую программу.
На фоне этого в США предлагают Украине изменить свою стратегию в 2024-м году на "удерживай и производи", то есть сосредоточиться на содержании имеющейся территории и создать возможности для производства собственного оружия.