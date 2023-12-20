США на самом деле делают так мало ракет для Patriot, что им потребовалась внешняя помощь.

Как сообщали западные СМИ, на этой неделе Япония может изменить правила экспорта своей оборонной продукции, чтобы разрешить передачу США нескольких десятков ракет японского производства к комплексам Patriot. Ожидается, что такая схема позволит США пополнить собственный арсенал ПВО с тем, чтобы стать более гибкими при поставке дополнительных систем и средств противовоздушной обороны для Украины.

Эксперты Defence Express проанализировали, сколько таких ракет имеют США и почему им приходится прибегать к внешней помощи.

"Закономерно возникает вопрос о том, неужели США действительно делают настолько мало ракет к Patriot, что им приходится просить в Японии. Ответ здесь - действительно, делают настолько мало, что понадобилась внешняя помощь", - отмечают в Defence Express.

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В частности, как пишет издание, в апреле 2023 года стало известно о том, что армия США дала контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на производство дополнительных ракет к ЗРК Patriot, со сроком исполнения – до декабря 2029 года. И тогда подсчеты показывали, что в рамках этого контракта американский ВПК должен был поставить за 7 лет до 625 ракет, со средним темпом до 89 единиц в год.

"В то же время, уже в июне 2023 года Международный институт стратегических исследований (IISS) в своем блоге рассказал, что мощности США позволяют изготавливать за год лишь 450 ракет к Patriot, из которых 250 – бронируется непосредственно под нужды американских военных. При этом потенциал повышения темпов производства упирался в "потолок" до 15-20% в год", - отмечают эксперты.

Помощь Украине от США - что известно

Новый пакет военной и финансовой помощи Украине от США не будет принят до конца 2023 года, поскольку переговоры придется продолжить в январе, после каникул. Это произошло из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться по внутриполитическим вопросам, прежде всего - вопросу обеспечения границ.

В конце концов Белый дом объявил, что следующий пакет военной помощи, который США предоставят Украине 30 декабря, станет последним, - до тех пор, пока Конгресс США не одобрит новую программу.

На фоне этого в США предлагают Украине изменить свою стратегию в 2024-м году на "удерживай и производи", то есть сосредоточиться на содержании имеющейся территории и создать возможности для производства собственного оружия.

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