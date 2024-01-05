Филипп Бридлав признал "интересную тактику" ВС РФ во время массированной атаки на Украину.

Работа ПВО Украины - сбитие российских ракет во время атаки на Киев - вошла в историю, но имеющихся систем для полноценной защиты не хватает.

Об этом "Голоса Америки" рассказал бывший верховный главнокомандующий Объединенных ВС НАТО в Европе, экс-командующий Военно-воздушных сил США в Европе и Африке Филипп Бридлав. В частности, американский генерал прокомментировал массированные удары РФ по Украине, в том числе факт сбития российских ракет "Кинжал", которыми был атакован Киев. По его словам, у него еще нет всех фактов, но "несколько цепочек информации" свидетельствуют, что Украина смогла сбить эти ракеты.

"Это вошло в историю. Мы выяснили, что они ("кинжалы" - УНИАН) не являются неуязвимыми, о чем в свое время говорил Путин. Путин рекламировал, что это лучшие из всех видов ударных ракет. Теперь мы понимаем, что это не так, особенно против последних версий ракет Patriot и определенных других ракет, которые мы передали Украине, они действительно способны сбить "кинжалы", и имели успех даже в такой атаке", - сказал Бридлав.

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В то же время он прокомментировал потребности украинской ПВО для успешного отражения вражеских атак в других городах - Харьков, Одесса и тому подобное. По его словам, западные партнеры дали Украине очень действенные системы, которые Силы обороны используют с умом - размещают их в нужных местах, что определяет приоритеты защиты.

Генерал подчеркнул, что ВСУ хорошо выполняют работу с ограниченным количеством возможностей, которые сейчас имеют.

"Но, если взять то, что мы прислали, и сравнить это с картой Украины, для необходимой защиты территорий, – мои руки даже не помещаются в экран, – мы недостаточно дали Украине. Нам нужно предоставить им больше возможностей... Мы должны дать им также те вещи, которые не стреляют: датчики, радары, пункты управления, которые объединяют все это вместе", - пояснил военный.

Эксперт уточнил, что речь идет об оборудовании для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS - все, что предоставляется Украине. Все эти системы более эффективны при подключении к датчикам и сети управления, которые позволяют им определять, откуда исходит атака.

Кроме того, Бридлав отметил, что во время последней массированной атаки Россия использовала "очень интересную тактику". В частности, отправили много менее мощных беспилотников, которые должны были нагрузить украинскую ПВО. Затем было выпущено несколько более мощных ракет, но не "Кинжалов " – опять же, чтобы бросить вызов и нагрузить ПВО.

"То есть была волна более дешевых, менее мощных дронов, потом волна более мощных ракет. А уже третья волна - гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Поэтому надо отдать им должное - они были успешнее в этой атаке, чем до этого", - признал специалист.

В то же время он отметил, что и Запад вместе с Украиной учится и совершенствуется. Например, ежедневно узнает о российских ракетных системах, о том, как они атакуют, их возможностях, а также – нюансах о танках Armada.

"Мы узнали, что танки Armada не неуязвимы. На самом деле они показали себя на поле боя довольно скверно. Мы узнали много нового о них, о том, что их можно атаковать и уничтожать даже довольно простым оружием. Мы многому научились о том, как бороться с российской артиллерией и их дальнобойной артиллерией", - добавляет Бридлав.

Ракетная атака на Украину

2 января российская армия атаковала Украину "кинжалами" и другими ракетами - всего было запущено более 60 ракет разных типов.

На фоне массированного ракетного удара России в Германии раскритиковали медленные поставки вооружение. Председатель комитета бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО Patriot - именно они спасли Киев от катастрофы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал слова командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева о том, что ракет для средств ПВО хватит лишь на несколько массированных атак РФ по Украине.

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