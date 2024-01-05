Видеофиксация показывает, что "Кинжалы" не соответствуют заявленным характеристикам.

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" оказалась значительно менее грозным оружием, чем об этом рассказывала российская пропаганда. Об этом пишет британское издание The Telegraph, анализируя случаи применения этих ракет.

Отмечается, что полученные Украиной зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-2 и PAC-3 успешно сбивают "Кинжалы" по меньшей мере с мая. Но наибольшего успеха украинская ПВО достигла 2 января, когда удалось сбить 10 из 10 запущенных в этот день "Кинжалов".

"Наблюдатели внимательно изучили видеозаписи ударов, чтобы понять, как разочаровывает "Кинжал". Разочаровывает Кремль, то есть", - пишет издание, ссылаясь в том числе и на одно такое видео, где перехваченная ракета кувырком падает в Днепр в пределах Киева.

Изучая немногочисленные видео, на которых зафиксированы атаки "Кинжалом", специалисты пришли к выводу, что эти ракеты летят со скоростью не более 1,9 Маха, а не 5 Махов. По крайней мере, на финальной фазе полета. Эксперты отмечают, что это имеет принципиальную важность.

"В то время как "Кинжал" может двигаться со скоростью 5 махов или быстрее во время наиболее эффективной фазы полета на большой высоте – сразу после запуска – он значительно замедляется при снижении и приближении к цели. Поскольку он становится ниже и медленнее, его легко поймать батареям Patriot", – отмечает издание.

Кроме того, каждый случай успешного перехвата гиперзвуковых ракет дает противовоздушной обороне больше информации о том, как лучше сбивать такие цели, говорит ракетный эксперт Центра анализа европейской политики Ян Каллберг.

Украинская ПВО сбивает "Кинжалы"

Как писал УНИАН, 2 января Россия осуществила мощную ракетную атаку против Украины. пытаясь прорвать украинскую ПВО, агрессор в частности применил рекордное количество ракет "Кинжал" – сразу 10. Однако, все они были перехвачены.

До этого россияне лишь дважды прибегали к столь массированному использованию ракет "Кинжал. 16 мая ими били по Киеву, вероятно пытаясь поразить ЗРК Patriot.

А до того шесть "Кинжалов" задействовали 9 марта - во время последней массированной ракетной атаки на Украину в рамках зимней кампании энергетического террора. Но тогда ВСУ еще не имели ЗРК Patriot и не могли сбивать такие ракеты.

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