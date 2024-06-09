Военно-воздушные силы Франции имеют 26 "Миражей", утверждают западные журналисты.

Власти Франции могут предоставить Украине менее десятка многоцелевых истребителей Mirage 2000-5.

У французских Военно-воздушных сил есть 26 таких самолетов, и, чтобы сохранить хотя бы эскадрон (20 бортов), они могут отдать только шесть "Миражей", пишет издание La Tribune. По сведениям журналистов, такого количества бортов очень мало, чтобы реально помочь Украине.

Журналисты отметили, что самолеты Mirage 2000-5 французские ВВС получили на вооружение в апреле 1998 года. Французы используют эти борта в основном для выполнения миссий противовоздушной обороны и воздушного контроля.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон 6 июня сказал, что его государство предоставит нашей стране истребители Mirage 2000, а также подготовит пилотов, которые могли бы ими управлять. Впрочем, лидер французов не указал, на какое количество бортов рассчитывать украинцам.

Позже издание Welt am Sonntag узнало, что Франция планирует создать многонациональную коалицию для участия в тренировочной миссии в Украине и уже предложила присоединиться к такой инициативе, в частности, Великобритании, США, Швеции, Нидерландам, Польше и странам Балтии.

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