Самолеты Mirage предназначены для выполнения многоцелевых задач.

Франция объявила, что передаст Украине истребители Mirage 2000-5, которые оптимизированы для боя в воздухе. В издании Newsweek сравнили французские самолеты с американскими F-16, которые должны появиться на вооружении ВСУ в ближайшее время.

"Все варианты самолетов Mirage имеют одинаковую форму и характеристики. Они характеризуются бесхвостым треугольным крылом, одним двигателем, носовой многорежимной РЛС и сверхзвуковой скоростью", - говорится в публикации.

Дизайн и развитие

F-16: разработанный General Dynamics (ныне Lockheed Martin), впервые поднялся в воздух в 1974 году; известный своей универсальностью, F-16 был основным самолетом более чем 25 военно-воздушных сил, постоянно обновляясь передовыми технологиями.

Видео дня

Mirage 2000-5: разработанный Dassault Aviation, поступил на вооружение в середине 1980-х годов; представляет собой развитие серии Mirage, предназначенной для выполнения многоцелевых задач, включая завоевание превосходства в воздухе и наземные атаки; имеет конструкцию треугольного крыла, обеспечивающую высокую маневренность и производительность на больших высотах.

Производительность

F-16: может похвастаться максимальной скоростью около 2 Маха и боевым радиусом около 550 километров; двигатель Pratt & Whitney F100 или General Electric F110 обеспечивает надежную работу и маневренность; радар AN/APG-83 SABR AESA F-16 повышает ситуационную осведомленность и возможности отслеживания целей, что делает его грозным противником как в боях "воздух-воздух", так и в боях "воздух-земля".

Mirage 2000-5: оснащенный одним двигателем SNECMA M53-P2, достигает максимальной скорости 2,2 Маха и боевого радиуса около 1550 километров; располагает современной авионикой, в том числе радиолокационной системой RDY, которая позволяет одновременно отслеживать несколько целей; возможности электронного противодействия и высокоточные боеприпасы Mirage 2000-5 еще больше повышают его боевую эффективность.

Вооружение

F-16: в арсенал F-16 входят ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, боеприпасы Joint Direct Attack Munitions (JDAM) и различные высокоточные бомбы; он также оснащен 20-мм пушкой M61 Vulcan и может нести до 7700 кг боеприпасов; усовершенствованные модули прицеливания, такие как Sniper XR, расширяют его возможности прицеливания.

Mirage 2000-5: может нести разнообразное вооружение, включая ракеты "воздух-воздух" MICA и Magic II, ракеты "воздух-поверхность", управляемые бомбы и ракеты; оснащен 30-мм пушкой DEFA и может нести до 6300 кг внешних боеприпасов; системы вооружения Mirage 2000-5 интегрированы с усовершенствованными модулями наведения и комплексами радиоэлектронной борьбы.

Боевая история

F-16: участвовал в многочисленных конфликтах, от войны в Персидском заливе до текущих операций на Ближнем Востоке; его проверенная в боях надежность и адаптируемость укрепили его статус ключевого актива во многих военно-воздушных силах по всему миру.

Mirage 2000-5: хотя и не так широко использовался в бою, как F-16, был важнейшим компонентом нескольких военно-воздушных сил, включая Францию, Индию и Грецию.

Mirage для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и проведет подготовку украинских пилотов для управления воздушными суднами:

"Мы начнем новую программу сотрудничества и объявим о поставках серии Mirage 2000-5 - французских боевых самолетов, которые позволят Украине защищать свою землю и воздушное пространство".

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