Потеря Авдеевки произошла из-за недостатка боеприпасов, сказал Кирби.

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби назвал ситуацию на поле боя в Украине "очень ужасной".

"Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень тяжелые решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны... Поэтому ситуация очень ужасная", - сказал он журналистам на брифинге, пишет The Hill.

По его словам, нельзя поставить "временной штамп" и сказать, что в определенный день Украина может проиграть войну, однако ее армия начала терять территорию из-за российского нашествия.

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"Мы нуждаемся в ней (помощи Украине - УНИАН) сейчас. Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они потеряли город Авдеевку из-за - буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже имеет драматическое влияние на поле боя", - добавил Кирби.

Задержка помощи от США: последние новости

Напомним, что из-за разногласий между республиканцами и демократами уже несколько месяцев Соединенные Штаты не могут одобрить предоставление дополнительной помощи Украине.

Вчера американский президент Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса. Он заявил об ужасных для Украины последствиях в случае их бездействия, а также призвал их одобрить финансирование правительства.

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