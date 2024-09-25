Saab ведет переговоры с двумя или тремя компаниями о том, как открыть местное производство, но соглашение еще не заключено.

Шведская компания Saab планирует запустить производство в Украине, чтобы поддержать ее обороноспособность, сообщил агентству Reuters гендиректор концерна Микаэль Йоханссон.

Стоит отметить, что Saab - производитель оборонного оборудования.

"Мы должны помочь Украине нарастить суверенные мощности и возможности, поэтому нам нужно партнерство с промышленностью в Украине, а также с украинской промышленностью, которая вышла за пределы Украины", - сказал Йоханссон.

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Он добавил, что Saab ведет переговоры с двумя или тремя компаниями о том, как открыть местное производство, но соглашение еще не заключено.

Йоханссон сказал, что видит потенциал для сотрудничества с украинскими компаниями по производству беспилотников и считает, что Украина также может стать поставщиком частей для своих боеприпасов и способствовать развитию сенсорных технологий.

Также глава Saab заявил, что оружейная промышленность переходит от помощи, основанной на пожертвованиях от других стран, к прямому партнерству с Киевом.

Saab, которая конкурирует с такими компаниями, как американский гигант Lockheed Martin, французская Dassault Aviation и британская BAE Systems, переживает бум спроса, вызванный глобальной напряженностью, войной в Украине и недавним вступлением Швеции в НАТО, комментирует Reuters.

Работа иностранных предприятий в Украине

В Украине уже восстанавливают немецкие боевые машины - это происходит в рамках совместного предприятия с немецким концерном Rheinmetall. Об этом заявил экс-генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Он также отметил, что в планах также дальнейшее развитие и углубление взаимодействия.

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