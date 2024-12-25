Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодостижимой высоты.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства. Он выполняет задачи по наблюдению за действиями противника на поле боя.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов. Последние оснащаются бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех.

Отмечается, что летательные аппараты "Щедрика" могут выполнять задачи во время сильного ветра, в мороз и жару. Заряда аккумуляторов хватает на длительное время непрерывной работы.

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"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодостижимой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Боевой модуль Wolly для ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины дистанционно управляемый боевой модуль Wolly. Это модуль украинского производства. Он оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

Среди других преимуществ этого модуля - удобство транспортировки. Благодаря его сравнительно легкому весу, к месту установки Wolly может доставить один военный. Заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы.

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