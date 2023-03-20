Эти самолеты пригодны только для использования на запчасти.

Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех штурмовиков Су-25, но для полетов они непригодны. Их можно использовать только на запчасти.

Как сообщает Janes, решение о передаче Украине штурмовиков подтвердила министр обороны страны Славянка Петровская.

Идея передать Украине самолеты на появилась еще в августе 2022 года. Изначально предполагалось, что Северная Македония передаст Украине Су-25, купленные у нее еще в 2001 году. Речь шла о четырех непригодных к полетам Су-25. Вероятно, эти Су-25 пойдут на запчасти.

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Добавим, что 14 марта правительство Северной Македонии одобрило новый пакет оборонной помощи для Украины, однако его детали пока не разглашаются.

Самолеты для Украины: последние новости

Украина активно работает над тем, чтобы партнеры согласились на поставку боевых самолетов. Несмотря на то, что желаемые F16 Украине все еще не передают, некоторые сдвиги в этих процессах уже есть. Словакия объявила о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Наша страна получит 13 таких самолетов.

О передаче МиГ-29 Украине заявили и в Польше. Президент страны Андрей Дуда аносировал поставку четырех самолетов, отметив, что остальные истребители еще готовят.

Военный эксперт, офицер резерва воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров считает, что самолеты, которые пообещали предоставить в Польше и Словакии, могут быть модифицированы под стандарты НАТО. Кроме того, на них стоит улучшенная авионика.

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