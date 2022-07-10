Количество техники не уточняется.

Украина получила от Чехии ударные вертолеты Ми-24.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики.

"Поставленные Чехией боевые вертолеты Ми-24 на вооружении ВВС Украины", - написали представители ведомства на странице в Твиттер.

Количество техники не уточняется.

Ранее Чехия передала Украине танки и другое вооружение. Президент Милош Земан поддержал идею усиливать обороноспособность Украины, в частности он одобрил вступление чехов в ряды ВСУ.

Также сенат Чехии признал преступления армии Российской Федерации в Украине геноцидом украинского народа. Между тем в Праге организовали выставку уничтоженной техники российской армии.

Добавим, что Украина ждет поставку истребителей от Словакии.

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