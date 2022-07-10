Украина получила от Чехии ударные вертолеты Ми-24.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики.
"Поставленные Чехией боевые вертолеты Ми-24 на вооружении ВВС Украины", - написали представители ведомства на странице в Твиттер.
Количество техники не уточняется.
Ранее Чехия передала Украине танки и другое вооружение. Президент Милош Земан поддержал идею усиливать обороноспособность Украины, в частности он одобрил вступление чехов в ряды ВСУ.
Также сенат Чехии признал преступления армии Российской Федерации в Украине геноцидом украинского народа. Между тем в Праге организовали выставку уничтоженной техники российской армии.
Добавим, что Украина ждет поставку истребителей от Словакии.